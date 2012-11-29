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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 08:13 BJT

〔日本股市〕盘初从一周收盘低位弹升,受美国财政问题乐观情绪支撑

路透东京11月29日电---日本股市日经指数周四盘初上涨,因为投资者从美国国会一名高层共和党议员的言论中获得安慰,这位议员对避免财政悬崖持乐观看法.

日经指数.N225上涨0.8%至9,380.03点,从周三所及一周收盘低位反弹.东证股价指数.TOPX上扬0.8%至777.29点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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