〔香港新股〕中石化炼化工程拟明年上半年上市,募集至少10亿美元--IFR

路透11月29日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国石化集团计划于2013年上半年将其分拆的炼油工程业务中石化炼化工程上市。

该公司已经委任中金、中信证券(600030.SS)(6030.HK)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排是次发行。

据消息人士称，该发行将募集最少10亿美元，但在目前这个阶段，要给出一个确切集资额为时尚早。

中石化于9月3日宣布炼化工程（集团）正式成立。炼化工程集团拥有31亿元人民币的注册资本，拥有8个工程和建造业务下属公司。中石化集团和中石化上市公司(0386.HK)(600028.SS)分别持股2%和98%。(完)

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