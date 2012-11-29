〔中国经济〕今后九年GDP增速若达7%,可实现十年规模翻番目标--官员

路透北京11月29日电---中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示,按照十八大报告提出的两个"翻番"目标,实现城乡居民人均收入翻番的目标是难点.考虑到去年的经济增速,只要今后九年中国经济年均增速达到7%,就可以实现十年GDP翻一番的目标.

新华社援引他的话称,2020年中国国内生产总值(GDP)有望达到100万亿元人民币(相当于16万亿-20万亿美元),接近美国目前的经济规模,人均国内生产总值有望超过1万美元,比去年人均5,000多美元的水平要翻一番.

"居民收入翻番是指扣除价格因素后的实际增速.两个'翻番'只是全面建成小康社会目标之一,两个'翻番'是一个全国的目标,并不是所有的地区、所有的人群收入都将翻番."他强调.

杨伟民指出,去年城镇居民人均可支配收入和农村居民家庭人均纯收入分别增加8.4%和11.4%.今后九年,城镇居民人均可支配收入需要年均增长7%,农村居民家庭人均纯收入年均增长达到6.7%才可以实现十年城乡居民收入翻一番的目标.

他表示,中西部地区发展潜力比较大,当地居民收入增长可能会多一些.随着国家加大再分配的调节力度,农民等低收入群体的收入增幅应该比翻一番还多.

周三参加财经年会的学者们普遍预期明年中国经济形势将略好于今年,但他们仍建议经济目标不宜定高,以适当为新一届政府启动改革预留空间[ID:nSB2118827].(完)