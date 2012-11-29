〔法国评等〕惠誉警告法国债信评等明年可能被调降

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦11月28日电---惠誉主权评级主管Tony Stringer周三警告称,如果法国不能实现减债目标且其经济表现逊于预期,那么明年可能调降法国的AAA级债信评等.
在三大评级机构中,目前只有惠誉仍给予法国AAA评等.本月稍早穆迪将法国评级调降一个级距,1月标准普尔亦调降该国评级.
"法国要想在2013年实现赤字与国内生产总值(GDP)之比为3%的目标困难较大,特别是在其经济前景黯淡的情况下,"Tony Stringer接受采访时对路透表示.
"如果财政整固抑或经济改革进展不利,均可能在2013年导致其评级被调降."
惠誉目前预计法国明年经济成长率为0.3%.
法国债务管理局负责人周三对路透表示,亚洲和中东投资者大量买入法国债券,另外欧元区更加稳定应支撑未来需求.
法国的借债成本目前接近纪录低位,因欧债危机使投资者的选择余地更少,但Stringer提醒称法国债券收益率可能再次上升.
"关于欧元区经济的一系列坏消息可能将逆转收益率的收紧趋势,可能改变方向,而且我们说过,我们预计市场会有动荡阶段,"他称.(完)
--编译 于春红;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。