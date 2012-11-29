〔中国新债〕国开行拟近期发行至多200亿元次级债,含50年期品种--IFR

路透11月29日电---据汤森路透旗下IFR报导,两位消息人士对IFR表示，中国国家开发银行[CHDB.UL]将于近期发行中国债券市场最长期限--50年期次级债券。

据悉，本期总额不超过200亿元人民币（32亿美元）多品种次级债券已获银监会发行批文，目前正在等待中国人民银行最终批示。

该期次级债计划将包括10年期（附第5年末发行人赎回权），30年期（附第25年末发行人赎回权）和50年期（附第45年末发行人赎回权）三个品种，具体分量未定，目前正紧锣密鼓路演中。

据悉，参考利率区间为4.5%-5.2%,5.2%-5.8%和5.4%-6.0%。

“之前考虑过各种可能发行的期限，现在决定的45+5年品种和25+5年品种主要为了更好地匹配险资投资，”一位交接交易人士表示，“这次开行在品种设置上的创新和灵活应该是一大亮点。”

而其他市场人士亦表示，由于目前国内各大小商行均希望于明年初巴塞尔III协议实施前发行完毕次级债券，因此“发行竞争激烈”，而此次国开行没有设置更为常见的10+5年期品种，也避免了与四大行进行“正面交锋”。

这将是金融债发行大户国开行今年首次发行次级债券；也将是国开行于今年再次创新发行超长期限50年债券。此前国开行曾在今年早前私募发行两期50年期金融债券。

“目前该期次级债正在上海路演，预计最快将于两周内发行，大约12月10号附近，”另一位消息人士表示。

上述人士同时表示，国开行已委任今年国开债销售排名前列的机构担任本次国开次级债的主承销商。中信证券(6030.HK)(600030.SS)将担任该期债券牵头主承销商，联席主承销商将包括第一创业证券，东方证券等。

国开行上一次发行次级债是在去年9月，同样初始计划发行200亿元双品种。其中10年期发行利率5.56%，发行金额74亿元；30年期发行利率6.05%，发行金额120.1亿元。(完)

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