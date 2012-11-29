〔韩国股市〕盘初微涨,对美国财政磋商抱有希望

路透首尔11月29日电---韩国股市周四盘初小涨,跟随美股走势.有迹象显示,美国财政磋商可能达成妥协,刺激投资者风险偏好.

现代汽车(005380.KS)涨1.6%.该公司的美国部门执行长John Krafcik周三表示,汽车燃油效率数据调整迄今未影响现代在美国的销售,但汽车供应受限可能影响其美国市场份额.

0002GMT,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11涨0.56%至1,923.56点.

--编译 张涛;审校 白云

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