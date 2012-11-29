美国与加拿大经济指标预测--11月29日-12月6日****

标题新闻：摩根士丹利预计美联储可能在3月升息后，今年年内再升息两次
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路透11月29日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月26日当周--------------------------------
11月29日(四)
-- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 86.6
-- 美国ICSC连锁店销售(较上年同期) 11月 -- +4.4%
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字192.0 赤字160.2
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.8% +2.0%
最终销售 +2.5% +2.1%
GDP隐性平减指数 +2.8% +2.9%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.8%
核心PCE物价指数 +1.3% +1.3%
1330 美国企业获利 第三季 +2.3% +2.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月24日当周 39 41
初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.625
续请失业金人数(万人) 11月17日当周 332.3 333.7
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.5%
(较上年同期) -- -0.3%
1500 美国成屋待完成销售 10月 +0.8% +0.3%
1600 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 11月 -- 负4
11月30日(五)
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 10月 -- +1.9%
1330 美国个人所得 10月 +0.2% +0.4%
个人支出 持平 +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +1.7%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.7%
实质个人支出 -- +0.4%
1330 加拿大GDP(较前季) 第三季 -- +0.5%
(环比年率) +0.9% +1.8%
(较前月) 9月 +0.1% -0.1%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 50.5 49.9
1530 美国ECRI一周领先指标 11月23日当周 -- 125.7
----------------------------------12月3日当周--------------------------------
12月3日(一)
-- 美国汽车销售(万辆) 11月 1,470 1,423
1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 52.4
1430 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 11月 -- 51.39
1500 美国建筑支出 10月 +0.4% +0.6%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 51.4 51.7
物价分项指数 54.8 55.0
就业分项指数 -- 52.1
新订单分项指数 -- 54.2
12月4日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月1日当周 -- +3.3%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月1日当周 -- +4.5%
1400 加拿大央行利率决定 -- 1.0%
12月5日(三)
1200 美国抵押贷款指数 11月30日当周 -- 838.9
再融资指数 -- 4,575.5
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 11月 增加13.9 增加15.8
1330 美国非农业生产率环比年率 第三季修正值 +2.7% +1.9%
单位劳工成本 -0.8% -0.1%
1500 美国工厂订单 10月 +0.1% +4.8%
耐久财订单 10月修正值 -- 持平
扣除运输的耐久财订单 -- +1.5%
扣除国防的耐久财订单 -- +0.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.7%
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 11月 53.5 54.2
企业活动分项指数 54.5 55.4
12月6日(四)
1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 11月 -- 4.77
1330 加拿大建筑许可 10月 -- -13.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月1日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 11月24日当周 -- -- (完)
--整理 徐文焰;审校 张荻
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