《全球重要经济事件一览表》--11月29日-12月6日

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11月29日(四)

伦敦--英国央行公布2012年12月金融稳定报告.

斯德哥尔摩--瑞典央行发布2011年金融稳定报告.

维也纳--国际原子能总署(IAEA)管委会会议.

斯德哥尔摩--瑞典国家金融管理局(ESV)公布公共财政状况(0900).

罗马--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在挪威大使馆举办的见面会上讲话.

法兰克福--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在"美国和欧元区面临的货币和财政挑战"会议上发表讲话,主题为"美国的财政和货币政策挑战"(1100).

纽约--纽约联储总裁杜徳利在佩斯大学(Pace University)发表讲话(1400).

华盛顿--美联储银行业监督部门主管Michael Gibson就巴塞尔协议III在美国众议院金融服务附属委员会进行证词陈述(1500).

纽约--纽约联邦储备银行举行媒体简布会,介绍当地房屋市场的最新状况,并公布飓风桑迪对当地经济的影响评估(1600).

11月30日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行召开总理事会会议.

波士顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和美联储理事史坦参加第三波士顿大学/波士顿联储联合举行的宏观经济-金融联系会议,参加"评估大规模资产购买举措"的小组讨论(2200).

12月1日(六)

芝加哥--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔、费城联储总裁普洛瑟、芝加哥联储总裁埃文斯参加芝加哥大学贝克尔·弗里德曼经济研究所举办的活动,将参与讨论美联储在美国经济复苏过程中的作用(2100).

12月2日(日)

东京--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托出席全球合作中心(Global Interdependence Center)举办的主题为"全球金融危机:日本得到的教训"的会议,并参与"第一场:如何应对当前金融危机"(0010).

12月3日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

东京--欧洲央行委员诺亚、日本央行总裁白川方明和日本财务省财务官中尾武彦出席法国巴黎欧洲金融论坛(Europlace Financial Forum).

东京--日本央行副总裁西村清彦在全球合作中心主办的会议上讲话(0010).

美国小石城--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表有关经济的讲话(1840).

12月4日(二)

悉尼--澳洲央行公布利率决议(0330).

渥太华--加拿大央行公布利率政策(1400).

12月5日(三)

伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议.

12月6日(四)

法兰克福---欧洲央行管理委员会会议.会后将宣布利率决定,并举行记者会.

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议.会后宣布政策决定.(1200)

惠灵顿--新西兰央行货币政策声明和利率决议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 白云;审校 徐文焰

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