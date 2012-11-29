〔中国新债〕上海银行拟发行至多50亿元次级债,含10年和15年期--IFR

路透11月29日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，上海银行加入近期商业银行次级债发行大军。该行正计划发行总额不超过50亿元人民币（8.03亿美元）双品种次级债券。

本期次级债初步预设10年期（附第5年末发行人赎回权）和15年期（附第10年末发行人赎回权）两个品种。发行人已委任中金担任是次交易独家主承销商。新世纪给予本期次债AA+评级，发行人AAA评级。

最近可做参考的交易为宁波银行(002142.SZ)在上周发行的30亿10+5年期次级债，票息5.75%。该行信用评级为AA+。

上海银行曾于去年5月20日发行50亿元双品种次级债。其中，25亿元5+5年品种发行利率5.6%，25亿元10+5年品种发行利率5.8%。(完)

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