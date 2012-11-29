〔中国新债〕上海银行拟发行至多50亿元次级债,含10年和15年期--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透11月29日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，上海银行加入近期商业银行次级债发行大军。该行正计划发行总额不超过50亿元人民币（8.03亿美元）双品种次级债券。
本期次级债初步预设10年期（附第5年末发行人赎回权）和15年期（附第10年末发行人赎回权）两个品种。发行人已委任中金担任是次交易独家主承销商。新世纪给予本期次债AA+评级，发行人AAA评级。
最近可做参考的交易为宁波银行(002142.SZ)在上周发行的30亿10+5年期次级债，票息5.75%。该行信用评级为AA+。
上海银行曾于去年5月20日发行50亿元双品种次级债。其中，25亿元5+5年品种发行利率5.6%，25亿元10+5年品种发行利率5.8%。(完)
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--整理 林高丽; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。