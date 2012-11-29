欧洲经济指标预测--11月29日-12月6日****

标题新闻：摩根士丹利预计美联储可能在3月升息后，今年年内再升息两次
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路透11月29日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月26日当周--------------------------------
11月29日(四)
0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +0.9% +0.5%
0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 +0.1% +0.6%
(较上年同期) -0.9% -0.9%
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 增加1.5 增加2
未经季节调整失业人数(万人) 280 275
经季节调整失业率 6.9% 6.9%
经季节调整失业人数(万人) -- 293.7
0900 意大利企业信心指数 11月 87.7 87.6
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 增加4 增加12
抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加6 增加5
抵押贷款批准件数(千件) 51.5 50.0
M4货供额(较前月) -- +0.2%
1000 欧元区企业景气指数 11月 负1.60 负1.62
经济景气指数 84.2 84.5
工业景气指数 负18 负18
服务业景气指数 负12.5 负12.1
消费者信心指数 负26.9 负25.7
消费者通胀预期指数 -- 26.9
生产者物价预期指数 -- 1.5
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 正18 正30
11月30日(五)
0001 英国GfK消费者信心指数 11月 负30 负30
0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -0.2% +1.5%
(较上年同期) +1.2% -3.1%
0745 法国消费支出(较前月) 10月 -0.1% +0.1%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.4% +0.3%
0800 瑞士KOF领先指标 11月 1.60 1.67
0900 意大利失业率 10月 10.9% 10.8%
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)
11月初值 +2.4% +2.5%
1000 意大利CPI(较前月) 11月初值 -0.1% 持平
(较上年同期) +2.6% +2.6%
HICP(较前月) -0.1% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +2.8%
1000 欧元区失业率 10月 11.7% 11.6%
1100 意大利PPI(较前月) 10月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +2.6%
--------------------------------12月3日当周--------------------------------
12月3-7日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 -- -0.7%
三个月房价指数(较上年同期) 截至11月 -- -1.7%
12月3日(一)
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 10月 -- +5.4%
0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 11月 -- 46.1
0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 11月 -- 45.5
0848 法国Markit/BME制造业PMI 11月 -- 44.7
0853 德国Markit制造业PMI 11月 -- 46.8
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月 -- 46.2
0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 11月 -- 47.5
12月4日(二)
0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 11月 -- -0.1%
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 -- 50.9
1000 欧元区PPI(较前月) 10月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.7%
12月5日(三)
0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 11月 -- 46.0
0848 法国Markit服务业PMI 11月 -- 46.1
综合PMI 44.6
0853 德国Markit服务业PMI 11月 -- 48.0
0858 欧元区Markit服务业PMI 11月 -- 45.7
综合PMI -- 45.8
0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 11月 -- 50.6
1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.8%
12月6日(四)
0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第三季 -- 10.2%
0645 瑞士未经季节调整失业率 11月 -- 2.9%
经季节调整失业率 -- 3.0%
0815 瑞士CPI(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- -0.2%
0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 10月 -- 逆差39.7
全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差83.7
1000 欧元区GDP(较前季) 第三季修正值 -- -0.1%
(较上年同期) -- -0.6%
1100 德国工业订单(较前月) 10月 -- -3.3%
1200 英国央行量化宽松计划总规模(亿英镑) 12月 3,750 3,750
利率决定 0.5% 0.5%
1245 欧洲央行利率决定 12月 0.75% 0.75%(完)
--整理 郑茵;审校 张涛
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