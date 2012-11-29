乌克兰11亿美元天然气协议摆乌龙

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路透基辅/马德里11月28日电---乌克兰承认与一名未经授权的男子签署了11亿美元的天然气站协议，因原本以为该男子代表西班牙Gas Natural Fenosa(GAS.MC)。Gas Natural后来否认该男子是公司代表，称该公司未与乌克兰签署合约。

乌克兰国家投资机构负责人Vladislav Kaskiv周一在基辅签署了该协议，乌克兰总理阿扎罗夫（Mykola Azarov）和能源部长也在场。

但Gas Natural迅速否认与乌克兰签署了协议。基于该协议，双方共同在乌克兰黑海之滨建设一个液化天然气站，乌克兰称该项目将有助降低该国对来自俄罗斯的管道天然气依赖。

Gas Natural称，乌克兰所说的代表Gas Natural的签约人根本没有到场。此后乌克兰方面修改了声明，称签署协议的男子名为Jordi Sarda Bonvehi。

乌克兰国家投资机构官员Vitaly Demyanyuk周三称，Bonvehi是乌克兰与Gas Natural磋商的中间人。

“他（Bonvehi）组织（Gas Natural）代表来乌克兰。可惜的是，由于技术原因，Gas Natural代表未到来。”Demyanyuk说。他称Bonvehi后来签署了该协议。

“他本来预计Gas Natural（随后）将确认他有权（签署协议）。”

但Gas Natural周三否认曾授权任何人与乌克兰签署协议，重申其甚至压根没考虑过在乌克兰建设液化天然气站。（完）