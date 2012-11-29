〔国际油市〕美国原油期货小涨,关注中东紧张局势及明年石油需求前景

路透新加坡11月29日电---美国原油期货周四小涨.美国国会议员们似乎更加接近就"财政悬崖"达成协议,而且中东紧张局势进一步恶化,但投资者仍对明年的石油需求前景持谨慎态度。

2357 GMT,美国1月原油期货合约CLc1上涨0.14美元,报每桶86.64美元.

埃及总统Mohamed Mursi周四将发表全国讲话,在他推行新宪法之际,呼吁全国团结起来.Mohamed Mursi之前授予他自己庞大权利的决定引发了一场危机,现在他希望通过新宪法来解除这一危机.