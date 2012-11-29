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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 08:46 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元小幅上涨,受助于避免美国财政悬崖的乐观预期

路透首尔11月29日电---韩元兑美元KRW=周四盘初小幅上涨,因对美国可能达成协议避免"财政悬崖"的希望,令投资者人气好转.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,085.2,周三此间收报1,086.5.

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