〔中国个股〕中集集团B转H方案获香港联交所批准,今日为B股最后交易日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月29日电---中国首个尝试B股转H股的中国国际海运集装箱(集团)(000039.SZ)200039.SZ周四公告称,香港联交所已批准公司B股转换上市地并在联交所主板上市的方案,今天将是公司B股最后交易日.
公告显示,公司已向深圳证交所申请B股自周五起停牌,此后B股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易.在现金选择权实施后,公司将申请摘除B股,并以H股在港上市.
中集集团此次转板涉及14.30亿B股,但不会新募资本.公司将安排第三方向B股股东提供现金选择权,每股9.83港元,略高于目前市价,周三中集B股收报9.72港元.
中集B股交易一直处于极度不活跃状态,公司认为,通过实施本方案后实现在香港上市流通,有利于提升公司的知名度,推进公司的国际化进程,同时境外资本市场可为公司提供更加广阔的融资平台和价值实现平台,有利于公司参与境外资本运作.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。