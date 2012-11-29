〔汽车产业〕通用汽车中国合资企业将在重庆设厂,造价10亿美元(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
路透11月28日电---美国通用汽车(GM.N)及其中国合资伙伴周三表示,他们计划在重庆市兴建造价10亿美元的汽车装配厂.通用汽车一心想保住自己在中国这个全球最大汽车市场的领先地位.
通用汽车、上海汽车(600104.SS)和五菱汽车(0305.HK)称,他们将在明年初开始工厂建设,目前尚待政府批准.该厂造价66亿元人民币(10.6亿美元)的一期产能将在2015年开始投产.
该厂的汽车年产能将达40万辆,但通用的合作伙伴没有披露新厂将装配哪些车型.通用发言人表示,该厂亦拥有装配40万个发动机的年产能.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。