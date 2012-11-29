〔汽车产业〕通用汽车中国合资企业将在重庆设厂,造价10亿美元(更新版)

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路透11月28日电---美国通用汽车(GM.N)及其中国合资伙伴周三表示,他们计划在重庆市兴建造价10亿美元的汽车装配厂.通用汽车一心想保住自己在中国这个全球最大汽车市场的领先地位.

通用汽车、上海汽车(600104.SS)和五菱汽车(0305.HK)称,他们将在明年初开始工厂建设,目前尚待政府批准.该厂造价66亿元人民币(10.6亿美元)的一期产能将在2015年开始投产.