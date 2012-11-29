〔芝加哥期市〕小麦期货结束七日连涨,但对作物状况的担忧限制跌幅

路透悉尼11月29日电---芝加哥小麦期货周四下滑.不过,在出口料将增加之际,市场对处于纪录低点的作物状况的担忧限制了跌幅.此前小麦期货曾连涨七个交易日,为7月来小麦期货最长的持续上涨.

对美国面临财政危机的担忧亦令市场承压.

0017 GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)12月小麦期货合约Wc1下跌0.4%,报8.72-1/2美元,过去七个交易日累计上涨4.5%.最活跃的3月小麦期货合约WH3下滑0.5%,报每蒲式耳8.87美元,结束了四日连涨之势.