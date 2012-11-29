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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 09:00 BJT

〔表格〕11月24日止当周外资买超日股,日本投资者连七周买超外国债券

路透11月29日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周买超日本股票,连续第二周买超,在此之前为连续三周卖超;日本投资者则连续第七周买超外国债券.

外资在11月24日止当周买超日本股票2,756亿日圆,此前一周为买超1,333亿日圆.

日本投资者在最近一周买超1,153亿日圆外国债券,此前一周为买超4,010亿日圆.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

11月18-24日 +275.6 -51.2 -1,578.6

11月11-17日 +133.3 -60.4 +1,036.2

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

11月18-24日 -19.8 +115.3 -69.4

11月11-17日 -41.8 +401.0r +23.3

注:r表示数据经修正. (完)

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--编译 王丽鑫;审校 于春红

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