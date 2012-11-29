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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 09:14 BJT

〔澳洲数据〕第三季新资本支出经季节调整后较前季增长2.8%

路透悉尼11月29日电---澳洲统计局(ABS)周四公布的数据显示,澳洲第三季新资本支出经季节调整后较前季增长2.8%,路透调查预估为增长2.0%.

数据还显示,第三季经季节调整建筑资本支出较前季增长1.0%,第三季经季节调整工厂/机械资本支出较前季增加6.2%.

此外,对2013年6月止的澳洲2012/13年度企业资本支出最新预估为1,734亿澳元.(完)

--编译 于春红;审校

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