〔中国信用债评级〕中诚信下调鞍钢股份评级展望至负面,但维持AAA主体评级

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 发行主体: 鞍钢股份有限公司
* 发行量及品种: 30亿元一年期短融(12鞍钢股CP001CN041254026=CFXS)
30亿元一年期短融(12鞍钢股CP002CN041254042=CFXS)
* 评级公司: 中诚信国际信用评级有限责任公司
* 评级调整情况: 评级展望由稳定调整为负面
维持主体评级及相关债券债项评级
路透北京11月29日电---中国中诚信国际信用评级有限公司日前发布报告,将鞍钢股份有限公司(0347.HK)(000898.SZ)的评级展望由稳定调整为负面,但维持其主体评级及相应债券债项评级.
刊登在中国货币网的报告称,针对鞍钢股份做出的上述调整,主要考量是钢铁行业景气度短期内无法转好,公司经营压力较大、盈利能力下滑、偿债能力弱化等不利因素.
公告指出,该公司以板材为主导,钢铁收入占营业总收入的比重超过95%.去年以来,鞍钢股份核心产品板材的主要下游包括造船、家电和汽车等行业需求乏力,钢材产品价格持续下跌.同时,其在生产所需铁矿石方面完全依赖外购且贴近市场价,使得自身生产成本控制能力较弱.
2012年以来,受欧债危机影响,全球钢材市场呈现弱势震荡运行态势,同时,中国经济增速放缓,钢材下游需求疲弱,加上产能过剩矛盾突出,钢铁行业已步入"寒冬".今年5月中诚信已将钢铁行业展望调整为负面.
报告维持鞍钢股份主体信用等级为AAA,同时维持其发行的两期短期融资券的债项信用等级A-1.
鞍钢股份A股周三收报3.31元.(完)
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--发稿 康熙泽/曹巍浩; 审校
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。