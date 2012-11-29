〔中国信用债评级〕中诚信下调鞍钢股份评级展望至负面,但维持AAA主体评级

* 发行主体: 鞍钢股份有限公司

* 发行量及品种: 30亿元一年期短融(12鞍钢股CP001CN041254026=CFXS)

30亿元一年期短融(12鞍钢股CP002CN041254042=CFXS)

* 评级公司: 中诚信国际信用评级有限责任公司

* 评级调整情况: 评级展望由稳定调整为负面

维持主体评级及相关债券债项评级

路透北京11月29日电---中国中诚信国际信用评级有限公司日前发布报告,将鞍钢股份有限公司(0347.HK)(000898.SZ)的评级展望由稳定调整为负面,但维持其主体评级及相应债券债项评级.

刊登在中国货币网的报告称,针对鞍钢股份做出的上述调整,主要考量是钢铁行业景气度短期内无法转好,公司经营压力较大、盈利能力下滑、偿债能力弱化等不利因素.

公告指出,该公司以板材为主导,钢铁收入占营业总收入的比重超过95%.去年以来,鞍钢股份核心产品板材的主要下游包括造船、家电和汽车等行业需求乏力,钢材产品价格持续下跌.同时,其在生产所需铁矿石方面完全依赖外购且贴近市场价,使得自身生产成本控制能力较弱.

2012年以来,受欧债危机影响,全球钢材市场呈现弱势震荡运行态势,同时,中国经济增速放缓,钢材下游需求疲弱,加上产能过剩矛盾突出,钢铁行业已步入"寒冬".今年5月中诚信已将钢铁行业展望调整为负面.

报告维持鞍钢股份主体信用等级为AAA,同时维持其发行的两期短期融资券的债项信用等级A-1.

鞍钢股份A股周三收报3.31元.(完)

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