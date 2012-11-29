《新兴市场重要经济事件预告》--11月29日-12月6日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月29日(四)
东京--日本央行政策委员会审议委员白井早由里在日本南部的熊本市发表讲话.
北京--世界银行行长金墉访华.
11月30日(五)
墨西哥城--墨西哥央行宣布货币政策声明.
巴黎--波兰财长Jacek Rostowski将就波兰经济和欧洲金融危机召开新闻简报会(1400).
12月1日(六)
北京--世界银行行长金墉访华.
12月3日(一)
布鲁塞尔--欧元区财长会议(1600).
东京--日本央行副总裁西村清彦在全球合作中心(GIC)主办的会议上发言.(0010)
12月4日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会非利率制定会议.
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)尼加拉瓜贸易政策审议会议(至12月6日).
拉巴特--摩洛哥央行举行理事会会议.
12月5日(三)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(0100).
日内瓦--WTO尼加拉瓜贸易政策审议会议.
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议.
12月6日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.
日内瓦--WTO尼加拉瓜贸易政策审议会议(0100).
亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.
利马--秘鲁央行召开货币政策会议.
科伦坡--斯里兰卡央行公布货币政策决议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。