《全球主要央行动态》--11月29日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月22日-11月29日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛呼吁,针对大型外资银行的美国业务全面实施新的流动性与资本规定,让它们与美国银行业者处于同样的监管环境下,从而保护依然脆弱的金融体系.塔鲁洛概述了分三个方面的措施,包括强制要求外资银行规模最大的美国分支建立"一级美国中介控股公司(IHC)"来管理所有子公司. [ID:nSB2119989]

美联储褐皮书称,近几周美国经济以"谨慎的"步伐扩张,招聘增长步伐仍然温和.报告未能缓和对经济成长缓慢及失业率高企的忧虑.12个联储地区中,5个地区的受访厂家表示,忧虑2013年前景,部份是因为担忧日益迫近的因政府预算萎缩而出现的财政悬崖.[ID:nSB2119583]

达拉斯联储总裁费希尔表示,他不担心美国的通胀,但忧心失业问题,并称货币政策不足以创造就业."利率处于美国史上最低水准...问题是什么才会激励企业经营,并使人们重回工作岗位,"费希尔表示.[ID:nSB2117287]

芝加哥联储总裁埃文斯称,美联储关注就业和通胀的双重职责符合美国国情,应允许央行对通胀先发制人.他并指出,将长期坚持2%的通胀目标,不会像1970年代那样出现通胀失控.[ID:nSB2118435]埃文斯还呼吁联储释出更多货币刺激举措,称利率应维持在近零水准直至失业率至少降至6.5%.[ID:nSB2117983]

旧金山联储总裁威廉姆斯在接受华尔街日报专访时表示,美联储的证券投资组合尚未达到阻碍其执行买债计画的水准."就能够买进的程度而言,我认为还没接近任何形式的上限...概念上而言,应该可以想像会有某种上限,但我认为都还没有接近这些限制,"威廉姆斯向该报指出. [ID:nST0579329]

**欧洲**

根据本周欧元区财长会议中的一份文件,欧元区各国央行可能会决定对持有的希腊债券展期,使各国政府2016年之前需要提供给希腊的贷款减少56亿欧元.文件指出,此举将使所需贷款金额从76亿欧元降至20亿欧元,这样一来,厌烦救助行动的欧元区各国议会就更有可能批准关于希腊的协议.[ID:nSB2119935]

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示,欧洲央行的公债购买计划帮助恢复了市场对欧元区的信心.他并称,欧央行准备在必要时开始购买.其称:"鉴于信心回归与宣布OMT计划(债券购买计划)相关,我想令金融市场放心,我们准备好在需要的时候实行该计划."[ID:nSB2113785]

欧洲央行执委科尔表示,若有欧元区国家要求援助并同意接受财政调整方案,该央行已做好准备买入这些国家的主权债券."让我来证实一下,欧洲央行已做好准备,当有国家成功申请欧洲稳定机制(ESM)的预防性援助方案,央行就会实施直接货币交易(OMT),国际货币基金组织(IMF)也将参与."科尔表示.[ID:nSB2118851]

**英国**

英国任命加拿大央行总裁卡尼为下任英国央行总裁,选择一名外国人来推进金融系统改革令人惊讶.卡尼曾经供职高盛,任加拿大央行总裁期间引导该国经济度过了全球金融危机.他将在英国央行总裁金恩7月退休时接任.卡尼击败热门候选人英国央行副总裁塔克,将成为英国央行300年历史上首名非英国籍总裁. [ID:nSB2115951]

英国央行总裁金恩称,若见到量化宽松助长通胀,则将是大幅改变货币政策的时机.[ID:nST0580761]

英国央行货币政策委员会(MPC)委员戴尔在报纸专访称,英国经济并未下行,但也尚未展现出十分强劲的成长迹象.他指出英国央行可能"还需要相当一段时间"才会扭转量化宽松政策.[ID:nST0579569]

MPC委员威尔表示,认为英国经济第四季萎缩的风险很大,预计明年经济将逐步改善.他表示,对货币政策立场感到满意,其与未来两年大部分时间通胀或仍高于目标水准的情境相符.[ID:nSB2112503]

**日本与韩国**

日本央行内部的一项分歧周一浮现,一位新任审议委员呼吁在超宽松政策方面做出更强有力的承诺.

日本央行总裁白川方明重申,单靠放宽货币政策无法抵御通缩,敦促政府采取财政改革措施并放松监管,以提振国内投资.但周一公布的日本央行10月30日会议记录显示,新任审议委员佐藤健裕提议在明年4月白川方明任期结束后,采取更加积极的货币宽松立场.[ID:nSB2115031]

白川方明表示,央行将继续强力放宽货币政策.他认为近期日圆下跌并未缓和日本企业的痛楚,并强烈希望政府采取大胆举措提振日本经济增长潜力.[ID:nSB2115047]白川方明还呼吁日本政府继续致力于恢复国家的财政健康状况,并采取大胆放松管制等举措以刺激国内投资.[ID:nSB2114257]

日央行政策委员会审议委员白井早由里表示,经济面临的风险偏下档,日本经济面临的风险包括欧债危机,美国财政悬崖和中国经济放缓带来的影响.白井早由里并称,出口和生产疲软可能促使更多企业推迟资本支出,制造业疲势可能暂时有损就业市场.其表示将继续考虑日本央行如何才能为抗击通缩做出最佳贡献.[ID:nSB2119853]

**中国与香港**

中国人民银行副行长胡晓炼日前表示,未来在继续促进资本项目可兑换过程中,应特别注意维护宏观经济稳定.特别是在跨境资本流动方面,在一个更加开放的经济体内,封堵性管制措施的效果和效率下降,宏观经济政策应保持足够的灵活性.她称,实现人民币资本项目可兑换的基础条件进一步夯实,资本项目可兑换未来将集中在交易和市场的开放方面,应继续鼓励促进跨境人民币业务的发展.[ID:nSB2114445]

香港金融管理局表示,将针对香港银行同业拆息(HIBOR)机制进行优化,包括厘清直接参考报价的定义,以及取消冷门天期报价等,预计最快明年第二季实施.[ID:nSH0120953]

**其它**

瑞士央行总裁乔丹表示,央行仍然认为瑞郎兑欧元1.20的汇率上限"绝对有必要",而且不排除采取进一步措施保护瑞士经济.[ID:nSB2111905]

瑞士央行理事祖布鲁克表示,当欧元区不确定性因素缓解后,瑞郎兑主要货币将走弱."我们相信,当欧元区的不确定性减弱之后,瑞郎将下滑至更为合理的水准,"他在接受瑞士RSI专访时表示.[ID:nSB2113533].

瑞典央行表示,瑞典主要银行目前财务状况强健,融资渠道畅通,欧债危机是瑞典金融稳定所面临的最大风险.瑞典央行并称,指标利率STIBOR需要加以改革.[ID:nSB2119225]瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak表示,未来数月央行降息的可能性大于升息."这个冬季,降息概率大于升息."[ID:nSB2119101]

巴西央行总裁Alexandre Tombini称,决策者已做好准备,在年底向汇市提供流动性,通常年底时巴西市场美元较缺乏.他还表示,央行不对雷亚尔设置交易区间,但承诺将保护其不受投机影响.这个趋势倾向于在新的一年开始时扭转,"他称.[ID:nSB2112915]

(完)