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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 09:22 BJT

《亚洲金融市场假期一览表》--11月29日-12月31日

亚洲金融市场假期如下:

11月30日(周五)--菲律宾

12月 5日(周三)--泰国

12月10日(周一)--泰国

12月24日(周一)--日本、印尼、菲律宾

12月25日(周二)--香港、马来西亚、菲律宾、韩国、澳洲、印度、新西兰、印尼、新加坡

12月26日(周三)--香港、澳洲、新西兰

12月31日(周一)--日本、菲律宾、韩国、泰国、印尼、台湾、俄罗斯

注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)

浏览原文请点选[HOL2/DIARY].参考欧美休假安排原文报导,请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]

--整理 许娜

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