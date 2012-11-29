版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 09:29 BJT

〔东京汇市〕日圆脱离一周高点而欧元回稳,美国避免财政悬崖希望重燃

* 贝纳的表态提高风险偏好

* 美元/日圆亦受助于对月末买盘的猜测

* 笼罩希腊债务回购的疑云压制欧元

* 日圆在12月16日日本大选之前料仍将承压

路透东京11月29日电---日圆周四从海外市场触及的一周高点下滑,欧元则重新站稳脚跟,此前美国众议院议长贝纳的讲话,令美国国会达成协议避免财政急剧紧缩的希望重燃.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐