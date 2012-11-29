〔拉美金融〕美上诉法庭裁决阿根廷暂不必偿还未置换债务的投资者

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透纽约11月28日电---阿根廷赢得法院裁决,可暂时不必于下个月向不愿参加两次债务重组的投资者支付13.3亿美元债券本息.这些投资者对持有的阿根廷违约债务进行重组,并已发起旷日持久的法律战以获得全额本息偿付.
美国一家上诉法院周三发布一项紧急保留令,给予阿根廷更多时间应对有利于这些投资者的一项裁决,缓和了外界对于该国最早在下个月就可能再度违约的担忧.
美国地区法官Thomas Griesa上周裁定,要求阿根廷在12月15日之前存入13.3亿美元,用于向那些拒绝参加两次债务重组的投资者支付本息.
Griesa的裁决令大约240亿美元的债务面临技术性违约风险,因为这样一来,阿根廷若不向未参加债务重组的投资者支付本息,也将无法向同意按很高折价参加2005年和2010年两次重组的投资者还本付息.
在周三的裁决中,美国第二巡回上诉法庭将阿根廷是否须向未参加债务重组的投资者全额支付本息的最终判决,推迟到2013年.
第二巡回上诉法庭将在2月27日听取阿根廷和参加债务重组的债权人的口头申辩.
未参加债务重组的投资人Elliott Management Corp与Aurelius资本管理公司均不愿就第二巡回上诉法庭的裁决置评.
阿根廷政府未立即作出回应.不过参与债务置换投资者的律师对该裁决表示欢迎.(完)
--编译 徐文焰;审校 于春红
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