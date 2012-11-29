〔中国汽车〕长安汽车集团正出售与标致雪铁龙合资企业50%股权,总价20亿

路透上海11月29日电---中国重庆联合产权交易所周三发布的信息显示,中国长安汽车集团股份有限公司正在出售与标致雪铁龙(PEUP.PA)合资企业--长安标致雪铁龙汽车有限公司的50%股权,挂牌价20.07亿元人民币.

该合资公司由长安汽车集团股份有限公司和法国标致雪铁龙集团共同发起成立,注册资金40亿元,双方各占股本50%,于2011年11月成立,初期投资额84亿元,计划2013年正式投产.

长安汽车集团股份有限公司是长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)的母公司;标致雪铁龙集团是欧洲第二大汽车制造商.(完)

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