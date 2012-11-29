〔企业并购〕中海油收购Nexen案在加拿大审批料无拖延,美国批准或延迟

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透渥太华11月28日电---加拿大当局周三表示,将很快就两宗外资对本国能源企业的收购案作出决定,虽然美国监管当局可能会推迟审批.
加拿大总理哈珀称,打算近期就作出决定.
哈柏政府正在审核的两宗收购案分别是,中国中海油(0883.HK)以151亿美元收购NexenNXY.TONXY.N,以及马来西亚Petronas[PETR.UL]以52亿加元购买Progress Energy Resources(PRQ.TO).
中海油与Nexen周二发布声明称,已撤回提交给美国外资审议委员会(CFIUS)的审批申请并重新提交,令外界担心这宗收购案的完成恐因此拖上更久,这给Nexen的股价构成压力.
在被问及加拿大会否因此推迟审批进程时,加拿大工业部长Christian Paradis拒绝回答.
但根据哈柏随后对记者的表态,加拿大并未计划推迟自身的审批进度,对中海油与Petronas的收购案应会同时作出决定.
有关中海油与Nexen为何会撤回并重向CFIUS提交审批申请,市场并不完全清楚,但分析师指出,两家公司的声明并未提及将在年底前完成这笔交易,而只说"尽早走完CFIUS的审批进程".
理论上,新的审批申请将启动新的审评周期,美国将再获得75天时间来作出决定,因此审批结果可能推迟.
不过,两家公司声明的最开头指出,重新提交是与CFIUS"共同协商的",一名消息人士也指出,"这是例行公事".
一位要求匿名的投资者表示,他认为美国方面对这宗交易至少有一个担忧,即Nexen在墨西哥湾的钻井平台最后会由谁经营,这里靠近美国的军用运输线.
Nexen股票周三在纽约市场收低0.9%报23.98美元,远低于中海油27.50美元的收购价;Progress则收高1.5%报20.01加元,越发靠近Petronas的22加元收购报价.(完)
--编译 隋芬;审校 郑茵
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。