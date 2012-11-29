布莱尔：英国欲退出欧盟是“大错”

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月28日电---前英国首相布莱尔周三称，如果现任英国首相卡梅伦允许反欧盟情绪上升，以至于导致英国退出欧盟，将由此铸成大错，或威胁英国世界大国的地位。
英国与欧盟的关系近几个月上升到政治议程的榜首，执政的保守党内部反欧盟的成员要求英国在欧盟中充当新的角色，甚至包括彻底退出欧盟。
布莱尔指出，远离欧盟或许在短期能够赢得选票，但在国际实力转变的今天，此举将孤立英国，影响英国的国际地位，拖累英国经济。
“这是最不该开始讨论脱离欧盟的时机......在最应该处在中心的时刻孤立自己。”布莱尔在智囊机构Chatham House发表演讲时称。
10月31日卡梅伦在议会遭遇难堪的失败，反对派与工党立场一致，要求欧盟削减开支。卡梅伦还面对持反欧盟立场的英国独立党威胁。
反欧盟阵营认为欧盟干涉成员国事务而且浪费精力，威胁英国的主权。11月17日的调查显示，56%的受访者希望脱离欧盟，30%的受访者希望继续留在欧盟。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资