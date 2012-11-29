《欧洲金融焦点》ECB概述其监管泛欧银行业的职责,立场与德国相左

* 欧洲央行希望监管所有银行,立场与德国相左

* 欧洲央行还希望将清算机构与监管机构分离开来

* 称欧盟条约允许欧洲央行担负监管职责

路透法兰克福11月28日电---欧洲央行(ECB)周三阐明其担任泛欧银行业监管机构的计划,并称其监管范围应涵盖参与银行业联盟的所有银行,而这与德国的立场相左.

德国政府希望把社区储蓄银行的主要监管权留在国内,且正寻求把欧洲央行的监管对象限定为那些具有系统重要性的银行.

但欧洲央行在一份法律意见书中表明了自己的立场,称其监管参与银行业联盟的所有银行很重要,因为这将"保护银行业间的公平竞争环境,并防止分割银行系统".

这意味着欧洲央行监管的银行范围十分广泛,包括从欧洲大型跨国银行到小型地方银行的各种银行.

欧洲央行补充道,其"应该能够享有一国监管机构所拥有的知识、技术和运营资源等所有资源",希望被赋予深入一国银行业领域的权力.

在德国央行总裁魏德曼的带领下,一些欧洲央行委员则担心,此监管职责与货币政策职能间存在利益冲突,可能会破坏欧洲央行的稳定,因而希望制定严格的规则以将这两项任务区分开来.