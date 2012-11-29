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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 09:57 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元持于数周高位附近,但投资者仍持谨慎态度

路透惠灵顿/悉尼11月29日电---澳元和新西兰元周四持于数周高位附近,对美国财政谈判将取得进展以避免财政危机的期望,令风险人气改善,但投资者总体上仍持谨慎态度.

澳元/美元AUD=D4跌至1.0458美元,但仍接近周二所及两个月高位1.0491美元.

当前的支撑位在1.0425美元,在1.0490/1.0500附近有强劲阻力.

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