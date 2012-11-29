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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 10:30 BJT

〔标题新闻〕汇丰与韩国监管当局协商关闭其在韩国的零售银行业务,此前试图出售未果--报载

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4N09900Y]

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