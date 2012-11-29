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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 10:26 BJT

《汇市简讯》美元指数在80.00上方有强力支撑

0206GMT

* 若美元指数未能突破80.59,并随后回落,将是不利因素

* 在亚洲市场处于窄幅区间,亚洲股市温和上涨

* 55日移动均值80.05与波林格区间下端80.12提供坚实支撑

* 动能指标发出好坏不一的讯号

* 相关图表:(link.reuters.com/hus34t)(完)

--编译 徐文焰;审校 白云

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