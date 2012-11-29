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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 10:22 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在82.03-22区间拉锯,风险偏好较高

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* 美元/日圆在82.03-22区间拉锯,没有明确方向

* 风险偏好较高,日本等亚洲股市走高以及日本数据疲弱,会否令日圆趋跌?

* 来自日本的买盘从82.00开始往下再度入试,但信心不足

* 在降至81.50之前还有更多买盘

* 卖单从接近82.50水准一路向上,在升至83.00之前卖压沉重,波动区间仍未变

* 月底前市场交投平淡,资金流动稀少.(完)

--编译 徐文焰;审校 于春红

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