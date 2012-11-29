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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 10:16 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
  
  中国长江电力(600900.SS)20亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建行和农行主承
  中国建材(3323.HK)30亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行和农行主承       
  华融湘江银行15亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债簿记建档(主体评级AA),南京银行主承
  浙江泰隆商业银行30亿元三年固息金融债簿记建档(主体评级AA),民生银行和工行主承
  浙江泰隆商业银行5亿元五年固息金融债簿记建档(主体评级AA),民生银行和工行主承       
  北京京城机电公司10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中信银行和招商银行主承
  乌鲁木齐国有资产经营公司6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
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  二、新债上市:   

  重庆化医控股集团10亿元一年期短融041261039,票面利率4.87%
  电信科学技术研究院8亿元一年期短融041269036,票面利率4.87%
  淮南矿业集团18亿元一年期短融041262051,票面利率4.52%
  四川省铁路产业投资集团20亿元五年期中票1282506,票面利率5.70%
  上海临港经济发展集团10亿元五年期中票1282508,票面利率6.06%
  江阴兴澄特种钢铁公司2亿元五年期中票1282507,票面利率6.06%
  中国城市建设控股集团10亿元五年期中票1282504,票面利率5.55%
  广州凯得控股公司16亿元五年期中票1282505,票面利率5.55%
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  三、缴款: 

  玉林城投8亿元七年期固息债1280414,票面利率6.88%
  张家港直属公有资产经营公司12亿元七年期固息债1280418,票面利率6.43%
  安徽天大企业集团3.5亿元一年期短融 
  北方联合电力公司10亿元一年期短融
  重汽集团20亿元人民币一年期短融
  杭州工业资产经营投资集团12亿元一年期短融
  中油金鸿天然气输送有限公司3亿元一年期短融
  天津市自来水集团有限公司3亿元一年期短融
  江苏沙钢集团23亿元一年期短融
  山东魏桥创业集团公司10亿元一年期短融  
  中国轻工集团4亿元一年期短融
  广东中旅集团3.5亿元一年期短融
  山东鲁泰煤业有限公司3亿元一年期短融 
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  四、还本付息:

  国家开发银行200亿元15年期固息债050223付息,票面利率3.60%
  南京银行(601009.SS)8亿元10年期固息次级债052001付息,票面利率4.10%
  国开行600亿元10年期固息债070225付息,票面利率5.07%
  中国华能集团15亿元五年期中票1082212付息,票面利率5.03%
  珠海格力集团20亿元三年期中票1082213付息,票面利率4.98%
  招商局集团25亿元七年期中票1082214付息,票面利率5.20%
  广州交通投资集团26亿元五年期中票1182358付息,票面利率5.99%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示,按照十八大报告提出的两个"翻番"目
标,实现城乡居民人均收入翻番的目标是难点.考虑到去年的经济增速,只要今后九年中国经
济年均增速达到7%,就可以实现十年GDP翻一番的目标.[ID:nSB2120033] 
  --中国证监会主席郭树清周三表示,建议划拨更多国有资产到社保基金,包括金融国有资
产,比例可提高到30-50%. [ID:nSB2119389]
  --中国中诚信国际信用评级有限公司日前发布报告,将鞍钢股份有限公司(0347.HK)(000898.SZ)
的评级展望由稳定调整为负面,但维持其主体评级及相应债券债项评级.[ID:nSB2120177] 
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 康熙泽; 审校 边竞/曹巍浩

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