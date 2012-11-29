《汇市简讯》澳洲央行若12月按兵不动则可能面临更高风险

0153GMT 尽管许多分析师预计澳洲央行不会在12月4日会议上降息,而是等候1月底公布的第四季消费者物价指数(CPI),但看涨澳元的预期日益浓厚,暗示澳洲央行可能等不到2月--若它真担心澳元高估会损及非矿业的话.如果来自低收益/低增长发达经济体的现金充足的投资者再度青睐利差交易,澳元/美元12月-2月可能向上突破;作为流动性差一些的亚洲货币(不含日圆)的替代选择,澳元也可能受益.技术面同样如此.长期趋势和从纪录高位1.1081开始的三角旗型态,让市场兴奋不已,这暗示若1.0580失守,将有5-10%的上涨空间.日线图移动均线在1.0300/1.0450区域会集,可能预示重大突破.技术图表:(link.reuters.com/bus34t) --编译 程琳; 审校 张荻