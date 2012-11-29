〔路透基点〕韩国现代汽车为四川生产基地寻求1-1.5亿美元融资--RLPC

路透香港2012年11月28日电---消息人士透露,韩国现代汽车拟为公司在中国四川省的商用车生产基地项目融资1-1.5亿美元,为此公司已要求中选银行递交此案的意向书.

知情人士表示,贷款将以人民币计价,可能会在大陆境内进行筹措.

这名消息人士并称,现代汽车正考虑将年限定为三到五年,"最好是"以俱乐部贷款的形式.但公司并未排除双边贷款等其他融资方法.

银行业消息称,公司接触了约20家银行,包括中国、韩国和全球性银行.

现代汽车消息人士称,公司将在年底前作出决定,以保证资金在2013年第一季到位.

这是公司为四川项目进行的首笔融资.此前有报导称,现代汽车这一约200亿元人民币的总投资中,有一半的资金需经由外部融资筹措.

消息称,随后还会另外进行融资.现代汽车也会"逐步"向该项目投入资金.

该生产基地将与当地商用车生产商--四川南骏汽车集团有限公司共同建设.双方在8月成立一家合资公司--四川现代汽车有限公司来运行该项目,双方各持股50%.

上述生产基地建设分三个阶段进行,跨度到2020年.当地媒体8月时报导称,该基地完工后年产能将达到70万辆商用车.

四川南骏汽车集团11月2日宣布,该公司上周五与现代汽车签署协议,将与四川现代进行合并,并将资产转移至四川现代.

现代及其子公司起亚汽车是全球第五大汽车生产商.据路透报导,10月现代汽车在中国的销量较上年同期激增37%,至80,598辆,中日领土争端在中国国内引发反日情绪,助其扩大市场份额.

起亚汽车也正计划为其在中国甘肃盐城的工厂融资3亿美元,并正就此与银行进行洽商.

四川南骏汽车集团位于四川资阳.其网站称,公司总资产超过30亿元人民币,2011年产量为73,800辆汽车.(完)