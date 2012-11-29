〔中国新债〕国开行下周二将第一次增发45-49期固息债,总额至多300亿元

路透上海11月29日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(12月4日)第一次增发今年第45-49期固息债,期限包括一、三、五、七和10年五种.总规模至多300亿元人民币,各品种发行量均不超过60亿元.

刊登在中国债券信息网的公告显示,第45期(一年品种)和49期债券(10年品种)采用单一价格(荷兰式)招标方式,第46、47、48期债券(3/5/7年品种),采用多种价格(美国式)招标方式.

公告并称,是次债券承揽费按认购债券面值计算.一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%.各品种均无兑付手续费.

国开行于11月20日招标发行了第45-49期固息债,期限为一、三、五、七和10年,票面利率分别为3.25%、3.8663%、4.0924%、4.2614%和4.39%.

在45-49期债之前,国开行今年已三次发行过这种五债同发,被市场机构戏称的"福娃债".期数分别为18-22期、28-32期和38-42期.每次福娃债发行量在300亿元左右,随后并都有四次的同样总量增发.

上述增发债具体条款如下:

第45-49期第一次增发

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发行总量 至多300亿/各期均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.25%、3.8663%、4.0924%、4.2614%、4.39%

招标时间 12月4日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10

招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式

缴款日 12月11日

起息日 11月22日

分销期 12月5日-12月11日

上市日 1年:12月13日

3/5/7/10年:12月17日

基本承销额 无

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

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