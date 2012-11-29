中国将加强约束占用耕地的立法

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月28日电---中国国务院常务会议周三指出，将加强约束占用耕地的立法；并提到占地问题不仅影响农村稳定，而且威胁粮食安全。
“在工业化城镇化加快的情况下，占地过多过快问题日益突出，不仅影响农村稳定，而且威胁粮食安全，”新华社报导称。
报导指出，必须推进改革、健全法制，严格约束占用耕地。
报导称，会议讨论通过了《中华人民共和国土地管理法修正案（草案）》，将修改集体土地征收补偿制度。
“政府必须加大强农惠农富农政策力度，把农村建设摆在更加突出位置，”报导指出。
尽管约束占用耕地的说法并未开辟新的政策空间，但也凸显出政府对农民不满的担忧。（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。