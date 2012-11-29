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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 13:12 BJT

中国将加强约束占用耕地的立法

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月28日电---中国国务院常务会议周三指出，将加强约束占用耕地的立法；并提到占地问题不仅影响农村稳定，而且威胁粮食安全。

“在工业化城镇化加快的情况下，占地过多过快问题日益突出，不仅影响农村稳定，而且威胁粮食安全，”新华社报导称。

报导指出，必须推进改革、健全法制，严格约束占用耕地。

报导称，会议讨论通过了《中华人民共和国土地管理法修正案（草案）》，将修改集体土地征收补偿制度。

“政府必须加大强农惠农富农政策力度，把农村建设摆在更加突出位置，”报导指出。

尽管约束占用耕地的说法并未开辟新的政策空间，但也凸显出政府对农民不满的担忧。（完）

--编译：李富强 发稿：程芳

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