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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 11:13 BJT

〔中国金融〕信息网络基础设施普遍薄弱,提防信息安全风险--央行副行长

路透北京11月29日电---中国人民银行副行长李东荣周四表示,当前中国金融业普遍面临信息网络基础设施薄弱,信息安全保障机制不健全等问题.

他在福建省福州市第九届银行业科技工作座谈会上表示,金融信息与网络安全事关金融稳定和国家经济安全,一旦出现问题,不仅是经济安全问题,更是社会政治稳定问题.

李东荣并称,银行业信息系统承载中国金融机构核心业务和金融服务,一个环节出现问题,就可能引发"多米诺骨牌"式的传递效应,引发系统性金融信息安全风险.

"金融服务日益依赖互联网开放系统从而增加遭受攻击或信息被窃取的潜在风险、管理和应急处置能力亟待提升."他表示.(完)

(欲了解详情,请点选中国人民银行网站 here)

--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯

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