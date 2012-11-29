〔中国金融〕信息网络基础设施普遍薄弱,提防信息安全风险--央行副行长

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京11月29日电---中国人民银行副行长李东荣周四表示,当前中国金融业普遍面临信息网络基础设施薄弱,信息安全保障机制不健全等问题.
他在福建省福州市第九届银行业科技工作座谈会上表示,金融信息与网络安全事关金融稳定和国家经济安全,一旦出现问题,不仅是经济安全问题,更是社会政治稳定问题.
李东荣并称,银行业信息系统承载中国金融机构核心业务和金融服务,一个环节出现问题,就可能引发"多米诺骨牌"式的传递效应,引发系统性金融信息安全风险.
"金融服务日益依赖互联网开放系统从而增加遭受攻击或信息被窃取的潜在风险、管理和应急处置能力亟待提升."他表示.(完)
(欲了解详情,请点选中国人民银行网站 here)
--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。