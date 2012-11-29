〔中国金融〕三季度境内金融机构对境外直接投资净流出9.01亿美元--外管局

金融机构包括在中国境内依法成立的从事银行业、证券业、保险业及其他金融业务的机构总部及分支机构.而金融机构直接投资是指境外投资者对中国境内金融机构或中国境内金融机构对境外企业进行股权投资,且这种股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权.(完)