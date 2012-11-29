〔中国金融〕三季度境内金融机构对境外直接投资净流出9.01亿美元--外管局

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京11月29日电---中国国家外汇管理局周四公布数据显示,2012年第三季度,中国境内金融机构对境外直接投资流出9.01亿美元,流入为0亿美元,净流出9.01亿美元.
刊登在外管局网站的新闻稿并称,第三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入15.25亿美元,流出0亿美元,净流入15.25亿美元.
金融机构直接投资流量表统计境内金融机构对外直接投资和吸收来华直接投资的投资资本金流量数据情况.
金融机构包括在中国境内依法成立的从事银行业、证券业、保险业及其他金融业务的机构总部及分支机构.而金融机构直接投资是指境外投资者对中国境内金融机构或中国境内金融机构对境外企业进行股权投资,且这种股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权.(完)
更多细节,请点选外管局网站(here)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。