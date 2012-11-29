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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 11:08 BJT

〔中国金融〕三季度境内金融机构对境外直接投资净流出9.01亿美元--外管局

路透北京11月29日电---中国国家外汇管理局周四公布数据显示,2012年第三季度,中国境内金融机构对境外直接投资流出9.01亿美元,流入为0亿美元,净流出9.01亿美元.

刊登在外管局网站的新闻稿并称,第三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入15.25亿美元,流出0亿美元,净流入15.25亿美元.

金融机构直接投资流量表统计境内金融机构对外直接投资和吸收来华直接投资的投资资本金流量数据情况.

金融机构包括在中国境内依法成立的从事银行业、证券业、保险业及其他金融业务的机构总部及分支机构.而金融机构直接投资是指境外投资者对中国境内金融机构或中国境内金融机构对境外企业进行股权投资,且这种股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权.(完)

更多细节,请点选外管局网站(here)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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