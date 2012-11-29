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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 11:02 BJT

〔日本债市〕指标10年期公债收益率跌至九年半低点

路透东京11月29日电---日本公债价格周四早盘微幅上涨,指标10年期日债收益率(殖利率)降至九年半低点,因月底买盘支撑公债价格.

超长期债券持稳,但涨幅滞后,投资者继续预期,日本央行在12月16日大选后将承受采取更多宽松措施的压力.

"月底买盘将在本周支撑公债价格,但市场仍预期日本央行将采取更多宽松措施,这将打压长债价格,"一日本信托银行的固定收益基金经理称.

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