〔巴西央行〕结束长达一年的宽松周期,暗示指标利率将保持稳定

路透巴西利亚11月28日电---巴西周三结束长达一年的积极降息周期,保持指标利率BRCBMP=ECI在纪录低位不变以抑制通胀.

巴西央行利率设定委员会一致决定,将指标利率保持在7.25%,表明政策制定者暂停宽松周期的坚定态度.此前巴西央行连续10次降息,将Selic利率累计下调了525个基点.

根据汤森路透数据,60位受访分析师均预计巴西央行此次保持利率不变.绝大多数市场交易人士也料到央行会按兵不动,仅有6%的人认为会再降息25个基点.

一系列政府刺激政策和央行大幅降息,开始帮助巴西经济缓慢摆脱接近停滞的局面.这些举措亦令人担心未来几年通胀上升.巴西历史上曾有过物价飞涨的时期.

巴西央行的决策声明与上次完全一致,称货币条件应在"足够长的时期内"保持稳定,以遏制通货膨胀.(完)