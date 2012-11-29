〔欧元债市〕亚洲投资者对法国公债买需达到纪录高位--债务机构负责人

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透巴黎11月28日电---法国政府债务机构负责人Philippe Mills表示,亚洲和中东投资者对该国债务的买需达到纪录高位,且承诺的改革以及欧元区的稳定应会支撑未来的市场需求.
他表示,今年法国公债的净买入额中,亚洲和中东的投资者占到一半,高于以往几年的20-40%.
"总体来说,来自亚洲的资金流入增强,流入力度达到2006年开始公布月度数据以来的最强,"Mills在采访中说道.
虽然从买入机构的角度来看今年的买需范围较广,但央行和主权财富基金的购买仍占到一半左右,与往年相同.
一些经济学家认为,瑞士央行出于限制瑞郎兑欧元汇率的目的,大量买入法国公债,人为压低其收益率.Mills对这种传言不屑一顾.
"瑞士,而且特别是公共机构,今年以来在净买入方面一直保持中性."他说.
瑞士央行亦否认标准普尔9月时的说法.后者称瑞士买入债券以压低法国等欧元区核心国家的收益率.
根据法国央行数据,外资持有将近63%的法国公债,法国保险业者是国内最大的债权人.(完)
--编译 郑茵; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。