〔欧元债市〕亚洲投资者对法国公债买需达到纪录高位--债务机构负责人

路透巴黎11月28日电---法国政府债务机构负责人Philippe Mills表示,亚洲和中东投资者对该国债务的买需达到纪录高位,且承诺的改革以及欧元区的稳定应会支撑未来的市场需求.

他表示,今年法国公债的净买入额中,亚洲和中东的投资者占到一半,高于以往几年的20-40%.

"总体来说,来自亚洲的资金流入增强,流入力度达到2006年开始公布月度数据以来的最强,"Mills在采访中说道.

虽然从买入机构的角度来看今年的买需范围较广,但央行和主权财富基金的购买仍占到一半左右,与往年相同.

一些经济学家认为,瑞士央行出于限制瑞郎兑欧元汇率的目的,大量买入法国公债,人为压低其收益率.Mills对这种传言不屑一顾.

"瑞士,而且特别是公共机构,今年以来在净买入方面一直保持中性."他说.

瑞士央行亦否认标准普尔9月时的说法.后者称瑞士买入债券以压低法国等欧元区核心国家的收益率.

根据法国央行数据,外资持有将近63%的法国公债,法国保险业者是国内最大的债权人.(完)