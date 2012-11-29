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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 11:26 BJT

〔日本股市〕早盘小幅收高,对美国达成财政协议的憧憬提振人气

路透东京11月29日电---日本股市日经指数周四早盘收涨,从周三所及一周收盘低位反弹.美国资深共和党议员的言论令投资者获得安慰,他对与白宫达成财政协议持乐观看法.

日经指数.N225早盘收涨0.7%至9,369.68点,但在五日移动均线9,371.41遇到阻力.

美国众议院议长贝纳周三发表乐观言论,称可能作出妥协避免跌落"财政悬崖".其讲话隔夜提振欧美股市.

日本出口企业股价周四上涨.日本主要反对党领导人安倍晋三有望成为日本下任首相,他呼吁彻底调整货币政策,包括采取无限量的宽松举措,这令日圆承压.

"日圆(兑美元)回落到82日圆附近.昨天稍做盘整.今日人们高兴地入市并再度少量买入(股票),"一次外资券商的资深交易员表示.

"我们在日本大选之前将有一个宽限期...在大选之前,人们准备接受日圆将进一步走软的看法."

丰田汽车(7203.T)、佳能(7751.T)、日产汽车(7201.T)和日立(6501.T)等出口企业上涨0.7-2.5%.

东证股价指数.TOPX上扬0.8%至777.56点.(完)

--编译 张涛;审校 王洋

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