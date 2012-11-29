〔日本股市〕早盘小幅收高,对美国达成财政协议的憧憬提振人气

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京11月29日电---日本股市日经指数周四早盘收涨,从周三所及一周收盘低位反弹.美国资深共和党议员的言论令投资者获得安慰,他对与白宫达成财政协议持乐观看法.
日经指数.N225早盘收涨0.7%至9,369.68点,但在五日移动均线9,371.41遇到阻力.
美国众议院议长贝纳周三发表乐观言论,称可能作出妥协避免跌落"财政悬崖".其讲话隔夜提振欧美股市.
日本出口企业股价周四上涨.日本主要反对党领导人安倍晋三有望成为日本下任首相,他呼吁彻底调整货币政策,包括采取无限量的宽松举措,这令日圆承压.
"日圆(兑美元)回落到82日圆附近.昨天稍做盘整.今日人们高兴地入市并再度少量买入(股票),"一次外资券商的资深交易员表示.
"我们在日本大选之前将有一个宽限期...在大选之前,人们准备接受日圆将进一步走软的看法."
丰田汽车(7203.T)、佳能(7751.T)、日产汽车(7201.T)和日立(6501.T)等出口企业上涨0.7-2.5%.
东证股价指数.TOPX上扬0.8%至777.56点.(完)
--编译 张涛;审校 王洋
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。