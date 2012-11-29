〔中国信用债评级〕中诚信下调中冶股份评级展望至负面,但维持AAA主体评级

* 发行主体: 中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)

* 发行量及品种: 100亿元10年期中票(10中冶MTN1CN1082167=CFXS)

47亿元五年期中票(10中冶MTN2CN1082204=CFXS)

44亿元一年期短融(12中冶CP001CN041273001=CFXS)

30亿元一年期短融(12中冶CP002CN041251032=CFXS)

40亿元一年期短融(12中冶CP003CN041251040=CFXS)

* 评级公司: 中诚信国际信用评级有限责任公司

* 评级调整情况: 评级展望由稳定调整为负面

维持主体评级及相关债券债项评级

路透北京11月29日电---中国中诚信国际信用评级有限公司日前发布报告,将中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)的评级展望由稳定调整为负面,但维持其主体评级及相应债券债项评级.

报告维持中冶股份主体信用等级为AAA,同时维持其发行的三期短期融资券的债项信用等级A-1;维持其发行的两期中期票据的债项信用等级AAA,但将其评级展望调整为负面.

刊登在中国债券网的报告称,针对中冶股份做出的上述调整,主要考量是其主业面临较大的经营压力,海外项目拓展面临较大风险,较高的资产负债率及近三年持续较弱的获现能力.

公告指出,该公司以建筑施工、装备制造、资源开发和房地产开发为主业,受近年来中国钢铁行业产能过剩引发对上游冶金工程需求下降,全球经济增速放缓致有色金属价格大幅波动,以及中国政府对房地产行业实施严厉的宏观调控政策等多重因素影响,公司主业面临较大的经营压力.

另外,公司目前持有的澳大利亚SINO铁矿项目及兰伯特角铁矿项目均存在潜在开发及经营风险,对其未来盈利构成较大不确定性.

加之财务方面,公司近三年来经营活动现金流一直维持在较大规模净流出,整体获现能力不强;为满足经营资金需求,公司不断加大债务融资力度,有息债务规模持续扩大,2012年9月末公司持有总债务1,489.72亿元人民币,资产负债率为83.45%,总资本化比率为71.82%.

中诚信同日并将鞍钢股份有限公司(0347.HK)(000898.SZ)的评级展望由稳定调整为负面,但维持其主体评级及相应债券债项评级.[ID:nSB2120177]

2012年以来,受欧债危机影响,全球钢材市场呈现弱势震荡运行态势,同时,中国经济增速放缓,钢材下游需求疲弱,加上产能过剩矛盾突出,钢铁行业已步入"寒冬".今年5月中诚信已将钢铁行业展望调整为负面.

北京时间11:04,中冶股份H股报1.49港元.(完)

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