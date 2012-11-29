普京对叙利亚危机的立场并无改变

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月28日电---俄罗斯似乎已经为叙利亚总统阿萨德下台做好了准备，但是最近的声明却无丝毫迹象表明俄罗斯总统普京转变立场，加入支持叙利亚反对派的西方阵营。

随着叙利亚反对派联盟完成内部重整，俄罗斯持续努力向外界表明自己并非选择支持阿萨德。

普京的中东问题特使上周秘密会晤叙反对派联盟成员，叙利亚问题成为俄罗斯外长拉夫罗夫11月两度出访该地区的焦点，而这两次访问的目的地都不是大马士革。

拉夫罗夫周三表示，“俄罗斯绝无可能卷入（叙利亚）武装冲突”，这既是个消息，也无异于提醒外界俄罗斯对阿萨德的支持限度。

俄罗斯总理梅德韦杰夫周二在巴黎重申了普京早在3月发表的声明，即俄罗斯与叙利亚并无“特殊关系”，并表示阿萨德及其反对派“对当前发生的一切负有同等责任”。

莫斯科经常暗示叙利亚反对派应该对长达20个月的暴力冲突负有更多责任。

但是，分析人士称，梅德韦杰夫有关阿萨德应付同等责任等新言论都是他与普京之间的不同表达方式，并非预示俄罗斯的立场发生了实质性变化。（完）