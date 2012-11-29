〔中国债市动态〕中长端利率债早盘收益率略降,交投清淡现券震荡持续

路透上海11月29日电---中国银行间债市周四早盘中长端利率品种收益率略降,主要受资金面持续宽松支撑.但临近年底机构交投清淡,做多动力不足,现券收益率回调的空间料不会很大.

交易员指出,前期收益率上行的品种主要是中长端,短端幅度并不大.现中长端收益率面临短暂调整,机构做空的注意力可能部分转移到了短端品种,导致今天短端的抛盘仍较重,120019双边收益率报价上涨近4个基点(BP).

"中长端(收益率)早上稳中略降,短端反而上了一点,抛盘多了一些."上海一位银行交易员称.

中国银行间市场周四早盘质押式回购加权利率CNREPO=CFXS七天品种趋稳,未延续昨日的涨势,隔夜利率也基本稳定.资金面依旧保持基本平衡,不过月末将至,机构的出钱意愿稍有减弱.[ID:nSB2120507]

此外,今天信用品种行情亦比较稳定.交易员表示,PMI等一系列新的经济数据即将公布,不过由于现券走势已基本反映基本面预期,料届时调整空间亦不会太大.

路透调查的11名分析师预估中值显示,即将于本周六(12月1日)公布中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI,预计回升至50.6,这意味着该指数将创七个月最高水准,也是连续第二个月处在荣枯分水岭上方.[ID:nSB2117227]

剩余期限约0.88年的固息国债120019券最新报价收益率CN120019=CFXM为2.8800%/2.8700%,上日尾盘为2.8350%/2.8210%.剩余期限约9.49年的固息国债120009券最新报价对应收益率CN120009=CFXM为3.5500%/3.5250%,上日末笔为3.5600%/3.5350%.(完)