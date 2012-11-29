〔中国货币市场〕七天回购利率趋稳,月末将至机构出钱意愿稍有减弱

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月29日电---中国银行间市场周四早盘质押式回购加权利率CNREPO=CFXS七天品种趋稳,未延续昨日的涨势,隔夜利率也基本稳定.资金面依旧保持基本平衡,不过月末将至,机构的出钱意愿稍有减弱.
交易员并指出,公开市场逆回购操作量整体仍呈下滑趋势,不过财政存款也在不断投放,两者相抵,资金面短期内仍有望维持稳定局面.
"整体上变化不大,我们今天因为多钱,所以在出(资金),不过今天没什么人来问我要不要(借)钱,不像资金很宽松的时候总有人来问."华东一银行交易员称.
她并表示,今日公开市场仍为小幅净回笼,随着年末财政存款投放对资金面支持力度加大,央行亦有意适度降低目前较高的逆回购存量,不过逆回购减量幅度相当平缓,对流动性的冲击估计也比较有限.
中国人民银行公开市场今日共进行总额790亿元人民币的逆回购操作,其中七天期290亿元,14天期500亿元.据路透计算,央行公开市场本周净回笼400亿元.[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3222 2.3262 -0.40
七天CN7DRP=CFXS 3.3338 3.3554 -2.16
14天CN14DRP=CFXS 3.4276 3.3609 +6.67
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--发稿 边竞; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。