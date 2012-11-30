更正:〔路透调查〕日本基金经理上调本土外股票配比,受宽松政策预期推动

(更正:内文倒数第三段"美元兑日圆JPY="有误,应改为"日圆兑美元JPY=")

路透东京11月29日电---路透调查显示,日本基金经理小幅上调对股票的资产配置比重,因预计发达国家将进一步放松货币政策,而且中国经济将回暖.

同时,他们亦削减对日本股市的配比至七个月低位,因为他们认为本月日本股市之所以表现强劲,是因受下月大选后日本将进一步放松货币政策的不切实际的寄望推动.

11月15至21日对10名日本基金经理的调查显示,他们的整体债券配置比重连续两个月减少.9月时曾达到纪录高位.

"美国和欧洲的货币宽松料帮助遏制各种下档的尾部风险.中国的宏观数据正在改善,全球市场人士目前已认识到大选后日本央行在放宽政策方面的压力,"一家日本资产管理公司的基金经理表示.

"这些都是股市的利好因素,市场应会缓步上涨,"他并称.

由于冒险意愿升温,对股票的配比从10月的41.2%升至42.0%,不过仍低于去年平均的44.4%.

债券配比连续第二个月减少,从上月的52.2%和9月的纪录高位53.3%跌至51.4%.

在调查期间,全球股市上扬,因美国的经济数据不错,且市场乐观地预期美国能够避开财政悬崖.

自11月15日触及四个月收盘低点之后,标准普尔500指数.SPX上涨了近3%.

在股票资产内,基金经理人将美国和加拿大股票持仓比例从上个月的31.9%调升至32.9%,将日本股票持仓比例从33.9%调降至32.9%.

在被问及是否预期美国能在年底前达成预算协议时,所有的五位经理都认为能够.

另一方面,一些基金经理对于日股的涨势持谨慎看法.这波涨势是由预期自民党领袖安倍晋三将赢得12月16日选举,并加紧施压央行抗击通缩所引发的.

安倍的建议包括无限量货币宽松,上调通胀率目标,以及可能对确保央行独立性的立法进行评估.

调查是在首相野田佳彦宣布提前选举之后不久进行的,调查期间,日股日经指数.N225上扬6.4%.周二再涨2.2%至七个月收盘高位,之后受获利了结打压回落.

日圆兑美元JPY=上周亦走软约4%,触及82.84日圆的七个半月低点.

"日圆和股市最近似乎反应过度了.似乎是受到那些不够了解日本的外资影响,"明治安田生命经济师小玉佑一说道.

"那些可能导致长期公债收益率意外波动的政策,或将遭到财务省反对,最后可能落空,"他说.(完)