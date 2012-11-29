版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 11:55 BJT

〔中国新债〕广发证券下周二将招标发行30亿元短期融资券,期限三个月

路透北京11月29日电---中国广发证券股份有限公司(000776.SZ)周四公告称,将于下周二
(12月4日)在银行间债市招标发行30亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天).

  刊登在中国债券信息网的公告称,上述短融为广发证券今年第二期短融.具体招标时间为12月
4日10:00-11:00.具体条款如下:

  发行人   核定最高发行  拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日   上市日
           余额(亿元)      (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 广发证券      135          30       3     12/4招标    工行/农行等    AAA       12/5     12/6 
 (000776.SZ)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,请点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐