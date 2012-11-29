〔中国金融〕10月央行口径外汇占款仅10.84亿元人民币,维持较低水平

路透北京11月29日电---中国央行公布的10月份货币当局资产负债表显示,当月央行口径外汇占款余额为23万亿5,307.85亿元人民币,较上月净增10.84亿元,在全口径外汇占款216亿元中占比仅为5%.

这进一步佐证央行基础货币投放思路,已由过去主要通过外汇占款,转换为逆回购的方式.今年前10个月央行口径外汇占款累计仅2,919.12亿元,较去年同期26,193.44亿元大幅减少88.9%.

以下为今年以来央行口径与全口径外汇占款一览(单位:亿元人民币):

2012年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

央行 10.84 20.38 55.35 31.45 30.50 -14.65 -625.55 1,029.91 630.51 1,750.37

全口径 216.25 1,306.79 -174.34 -38.20 490.85 234.31 -605.71 1,246.36 251.15 1,409.40

受全球宽松货币政策的影响,及国内经济企稳迹象接连浮现所支撑,人民币近月以来不断走强.11月以来人民币/美元即期CNY=CFXS均在每日波幅上限附近交易,客盘持续呈现净结汇而央行未入市干预,外汇资产大量堆积在商业银行体系,给其造成较大压力.

中国国家外汇管理局上周三称,10月银行代客结售汇顺差78亿美元,延续上月顺差局面;远期结售汇为净售汇6亿美元,规模较上月收窄.[ID:nSB2109603]

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.(完)

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