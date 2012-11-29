〔中国金融〕10月央行口径外汇占款仅10.84亿元人民币,维持较低水平

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京11月29日电---中国央行公布的10月份货币当局资产负债表显示,当月央行口径外汇占款余额为23万亿5,307.85亿元人民币,较上月净增10.84亿元,在全口径外汇占款216亿元中占比仅为5%.
这进一步佐证央行基础货币投放思路,已由过去主要通过外汇占款,转换为逆回购的方式.今年前10个月央行口径外汇占款累计仅2,919.12亿元,较去年同期26,193.44亿元大幅减少88.9%.
以下为今年以来央行口径与全口径外汇占款一览(单位:亿元人民币):
2012年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
央行 10.84 20.38 55.35 31.45 30.50 -14.65 -625.55 1,029.91 630.51 1,750.37
全口径 216.25 1,306.79 -174.34 -38.20 490.85 234.31 -605.71 1,246.36 251.15 1,409.40
受全球宽松货币政策的影响,及国内经济企稳迹象接连浮现所支撑,人民币近月以来不断走强.11月以来人民币/美元即期CNY=CFXS均在每日波幅上限附近交易,客盘持续呈现净结汇而央行未入市干预,外汇资产大量堆积在商业银行体系,给其造成较大压力.
中国国家外汇管理局上周三称,10月银行代客结售汇顺差78亿美元,延续上月顺差局面;远期结售汇为净售汇6亿美元,规模较上月收窄.[ID:nSB2109603]
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.(完)
参看详情,可点选中国人民银行网站(here)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。